Sembrava dovesse arrivare in giornata la sentenza definitiva su Juve-Napoli e Verona-Roma. Così non è stato e bisognerà ancora attendere. Se ne parla anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina: “Napoli: noi parte offesa”, slitta la sentenza sullo 0-3. Il club: Obbedito a un’autorità superiore. Rinviata anche la decisione su Verona-Roma, alta tensione tra le società”, i titoli principali.