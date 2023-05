EDICOLA CDS – Pazzi di Mou, la Roma sogna. La Juve rischia doppia penalizzazione

C’è chi sogna in grande in questo finale di stagione e chi trema, in attesa di verdetti che non arriveranno solo dal campo. La Roma di Mourinho culla la speranza di alzare l’Europa League, mentre la Juventus di Allegri attende novità dai tribunali per la questione stipendi e plusvalenze. Anche di questo si parla sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.