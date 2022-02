EDICOLA CDS – Scudetto al Maradona: sorpasso all’Inter, Spalletti ci crede

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Ci siamo. Siamo entrati nel giorno di Napoli-Inter, gara che mette in palio una bella fetta di scudetto per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi deve difendersi dall’assalto di quella di Spalletti e del Milan: per farlo dovrà portare a casa un risultato positivo dal Maradona. L’ex tecnico nerazzurro crede invece nel sorpasso ai campioni d’Italia, come riporta la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.