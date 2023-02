EDICOLA CdS – Si spacca l’Inter, Inzaghi cade ancora: nerazzurri irriconoscibili

Spazio ai risultati della domenica di Serie A sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Inter sconfitta a Bologna e raggiunta dal Milan, che in serata ha battuto l'Atalanta al Meazza. Tensioni in casa nerazzurra per quanto accaduto al Dall'Ara: chiara la denuncia di Lautaro Martinez nel post gara.