EDICOLA CDS – Suning, sospeso il titolo: Inter in ansia per Zhang. Cinque casi Covid

Giorni caldi in casa Inter, nonostante il primato in classifica. Continuano a susseguirsi voci delicate su Suning, che intanto cerca una soluzione per il futuro del club nerazzurro. Da registrare anche i cinque casi Covid tra società e staff tecnico. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Questa la prima pagina: