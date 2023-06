EDICOLA CDS – Thuram, Weah, Chiesa e Simeone: è la Serie A dei figli delle stelle

Il cognome sulla loro maglia mette ulteriore ambizione, ma anche pressione. Perché il paragone in qualche modo è anche naturale, nonostante alcuni giochino in ruoli diversi. Ma il confronto si misura anche sulla personalità, la lucidità, il carattere. E non sarà facile per Marcus Thuram, ormai promesso sposo dell'Inter, così come per Tim Weah e per Giovanni Simeone e Federico Chiesa, già 'veterani' del nostro campionato. Di questo si occupa il focus di spalla sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.