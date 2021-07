EDICOLA CDS – Wembledon. Domani a Londra due finali azzurre, un solo immenso stadio

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica sera a Wembley, nello stesso giorno della finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini. Scrive il quotidiano: "Wembledon. Domani a Londra due finali azzurre, un solo immenso stadio. Appuntamento con la storia. Prima Berrettini-Djokovic, poi Italia-Inghilterra: non potevamo sognare di meglio".