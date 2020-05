“Chiesa esclusivo: ‘Io non ho paura. Ho voglia di ricominciare, non temo il virus: siamo assistiti da medici bravissimi. Cosa faccio se chiamano Juve o Inter? Penso alla Fiorentina, dobbiamo salvarci’“. Così, sulla prima pagina in edicole nelle prossime ore, Federico Chiesa, obiettivo di mercato dell’Inter, parla del suo futuro.

(Fonte: Corriere dello Sport)