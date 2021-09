EDICOLA CDS – Inter, per Inzaghi c’è Ancelotti. Il Milan ci crede senza Ibra

La prima pagina del quotidiano in edicola mercoledì 15 settembre: spazio anche per i nerazzurri di Inzaghi

"Finalmente Juve", l'apertura del Corriere dello Sport dopo l'esordio vincente in Champions League contro il Malmoe. Per l'Atalanta arriva un "pari da brividi" con la sorpresa United: ''Ronaldo shock, gol e sconfitta". Spazio a Milan ed Inter "Per Inzaghi c'è Ancelotti" impegnate oggi mentre in Serie A arrivano i primi cambi di panchina: ''Mazzarri a Cagliari, Tudor a Verona".