EDICOLA CDS – Due contro uno: Milan e Napoli si alleano per evitare festival scudetto Inter

Venerdì è vigilia di derby in casa Inter e Milan. La stracittadina è il primo impegno dei campioni d'Italia al rientro dalla sosta per le nazionali, per consolidare la classifica e dare uno scossone importante in chiave scudetto. I rossoneri si alleano con il Napoli, che tra sette giorni ospiterà proprio la squadra di Inzaghi, nella speranza di tenere aperto il campionato. Si parla di questo e altro sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina.