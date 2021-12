EDICOLA TS – La carica dei 103! Inter, fuga di Natale

Si parla ovviamente della straordinaria vittoria dell'Inter per 5-0 all'Arechi contro la Salernitana sulla prima pagina di Tuttosport

Si parla ovviamente della straordinaria vittoria dell'Inter per 5-0 all'Arechi contro la Salernitana sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "La carica dei 103! Inter, fuga di Natale. Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Gagliardini: Salerniatana ko, 6 vittorie di fila, 103 gol nel 2021 e +4 sul Milan".