Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla dei casi di Covid che stanno colpendo la Serie A e delle conseguenze:

“Juve e Napoli le bolle scoppiate. Sotto accusa i bianconeri in fuga: rischiano la multa. Inter in ansia, dopo Bastoni anche Skriniar con il Covid: emergenza difesa verso il derby. E nel Genoa 17 positivi non sono ancora guariti”.