EDICOLA / TS: Inter, un altro pareggio: rabbia e nervi tesi. Ma oggi arriva Eriksen

“Inter, un altro pareggio: rabbia e nervi tesi. Ma oggi arriva Eriksen“. Questo il titolo che TuttoSport ha scelto per parlare del pari contro il Cagliari e dell’espulsione di Lautaro Martinez per proteste. Ovviamente si parla anche dell’arrivo del danese nelle prossime ore. “Cr7 non basta. Sarri frusta la Juve. Napoli, che orgoglio!”, è invece il titolo dedicato alla sconfitta dei bianconeri al San Paolo. E poi c’è la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire, la morte di Kobe Bryant in un incidente aereo. Con lui c’era sua figlia.