EDICOLA – Tre urla: Inter! Lautaro (doppietta) e Gosens schiantano il Milan

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Tre urla: Inter! Lautaro (doppietta) e Gosens schiantano il Milan: il 3-0 vale la finale di Coppa Italia l'11 maggio a Roma. Ira rossonera per il gol del possibile 2-1 annullato a Bennacer. Ora il duello si sposta in campionato".