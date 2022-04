EDICOLA CDS – Sempre più Inter. Volata scudetto, grande prestazione dei campioni contro la Roma

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter a San Siro contro la Roma sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter a San Siro contro la Roma sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Sempre più Inter. Volata scudetto, grande prestazione dei campioni contro la Roma (3-1). Inzaghi batte Mou e torna in testa: 'Ce la giochiamo a petto in fuori'".