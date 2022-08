EDICOLA CDS / Inter, spunta Chalobah. Skriniar in bilico: il Psg presenta un’altra offerta

C'è spazio anche per il mercato dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano parla dell'interesse del club nerazzurro per il difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah. "Inter, spunta Chalobah. L'inglese non rientra nei piani del Chelsea disposto a cederlo in prestito. Ma il club di Zhang continua a pensare anche ad Acerbi. Skriniar in bilico: il Psg presenta un'altra offerta".