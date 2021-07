EDICOLA CDS – Dimmi che è vero! Fantastica Italia a Monaco: battuto il Belgio

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Italia contro il Belgio a Monaco di Baviera sulla prima pagina del Corriere dello Sport

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Italia contro il Belgio a Monaco di Baviera sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Dimmi che è vero! Fantastica Italia a Monaco: battuto il Belgio (2-1), siamo in semifinale. Impresa firmata da Barella e Insigne. Ora la Spagna a Wembley. Gioia Mancini: 'Non ci siamo mai posti limiti'".