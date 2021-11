EDICOLA GDS – Italia all’ultimo gol. Solo un pareggio contro la Svizzera

Si parla ovviamente del pareggio tra Italia e Svizzera allo stadio Olimpico sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport

Si parla ovviamente del pareggio tra Italia e Svizzera allo stadio Olimpico sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Italia all'ultimo gol. Solo un pareggio contro la Svizzera. Ci giochiamo tutto in Nord Irlanda: va conservato il vantaggio nella differenza reti sugli elvetici che ospitano i bulgari".