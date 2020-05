Appello di Marcello Lippi dalla prima pagina di TuttoSport: “Situazione vomitevole, ripartiamo”. In prima pagina il quotidiano parla anche del mercato bianconero: “Jorginho per la Juve. Arthur per ora non è convinto di lasciare il Barça e quindi i bianconeri sondano il Chelsea per il centrocampista azzurro. Oltre che per Emerson Palmieri, restano vivi i contatti con il PSG per Paredes”.