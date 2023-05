Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani

Spazio al futuro di diversi allenatori, tra cui anche due ex nerazzurri, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Da Allegri, fino a Spalletti e Mourinho: epilogo di stagione differente per loro, ma probabilmente stesso destino.