EDICOLA CDS – L’Italia di Raspadori: Mancini punta sul gioiello del Sassuolo

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 8 settembre: c'è grande spazio per la Nazionale di Mancini

"L'Italia di Raspadori. Dopo due pari, il ct in emergenza con la Lituania (20:45) lancia i talenti di casa". Apre così il Corriere dello Sport in edicola l'8 settembre, che dedica grande spazio alla sfida della Nazionale verso i prossimi Mondiali. In taglio alto, spazio al Napoli: "Spalletti ritrova Osi. In campo contro la Juve. Sì al ricorso: il Napoli può schierare l'attaccante", si legge.