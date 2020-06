Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina con la finale di Coppa Italia: “Napoli squadra anti-Juve” è il titolo in prima pagina scelto dal quotidiano. “Dal 2012 il club di De Laurentiis è secondo solo ai campioni. All’Olimpico la sfida dell’eccellenza italiana”. Spazio anche all’Europa League: “Inter e Roma in Germania”. L’UEFA deve ratificare la decisione sulle gare che si giocheranno ad agosto in gara secca.