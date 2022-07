EDICOLA TS – Lo sponsor non paga e l’Inter lo oscura

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla della situazione sponsor in casa Inter, tra difficoltà e rinnovi

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si parla della situazione sponsor in casa Inter, tra difficoltà e rinnovi: "Lo sponsor non paga e l'Inter lo oscura. Digitalbits scompare dal sito e dallo stadio. Per ora resiste sulla maglia. Prolungato fino al 2030, invece, il matrimonio con la Nike: 24 milioni all'anno".