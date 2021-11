Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del momento negativo della Juve

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del momento negativo della Juve: "Rischiatutto. Domani contro l'Atalanta Allegri a -11 dalla vetta obbligato a vincere. Crisi in campo e in borsa: per Agnelli il momento più difficile".