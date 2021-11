EDICOLA TS – Dzeko e Lautaro, è la notte degli Sheriffi. Sheriff-Inter, partita chiave

Si parla ovviamente della partita di Champions League che attende l'Inter a Tiraspol contro lo Sheriff sulla prima pagina di Tuttosport

Si parla ovviamente della partita di Champions League che attende l'Inter a Tiraspol contro lo Sheriff sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: "Dzeko e Lautaro, è la notte degli Sheriffi. Sheriff-Inter, partita chiave in Moldavia: Inzaghi non pensa al derby".