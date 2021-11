EDICOLA TS – Siamo con voi! Stasera a Belfast l’Italia si gioca la qualificazione

Questa sera, a Belfast contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini si gioca l'accesso diretto al Mondiale del prossimo anno

Questa sera, a Belfast contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini si gioca l'accesso diretto al Mondiale del prossimo anno in Qatar. Ecco come titola in prima pagina Tuttosport: "Siamo con voi! Stasera a Belfast l'Italia si gioca la qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord(20.45, Rai 1). Duello a distanza con la Svizzera che riceve la Bulgaria: per evitare i playoff bisogna mantenere il vantaggio nella differenza reti".