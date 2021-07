EDICOLA TS – Allegri ritorna alla Juve: “Atto d’amore. Ronaldo resta, Dybala vicecapitano”

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si commenta la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore si commenta la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri dopo il ritorno in qualità di allenatore della Juventus: "'No al Real per la Juve'. Allegri e il ritorno in bianconero: 'Un atto d'amore. Ronaldo resta, Dybala vicecapitano'".