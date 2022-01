EDICOLA TS – Barella Euro mazzata: due giornate a Nicolò, salterà il Liverpool

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Archiviato il secondo arrivo di questo inverno, l'Inter torna a pensare al campo. Ad Appiano, in attesa della negatività di Inzaghi, c'è un derby da preparare, nella speranza che i sudamericani non incappino in infortuni. Intanto è di qualche ora fa ormai la notizia della due giornate di squalifica a Nicolò Barella in Champions League, ripresa anche da TuttoSport in prima pagina.