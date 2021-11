EDICOLA TS – Barella-Inter, 2026! Contratto firmato: ingaggio da top player

"Barella-Inter, 2026!" Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 6 novembre 2021.

"Barella-Inter, 2026!" Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 6 novembre 2021. "Contratto firmato: ingaggio da top player". La copertina è dedicata ad Antognoni: "Vlahovic-Juve, parlo io". Spazio anche all'entusiasmo per il Torino e per l'anticipo del venerdì tra Empoli e Genoa.