EDICOLA TS – Chiesa, salva la Juve. Scappa Napoli, controsorpasso su Inter e Milan

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 24 settembre: c'è spazio soprattutto per Juve, Napoli e Torino

Grande spazio per Juve, Napoli e Torino sulla prima pagina di Tuttosport. "Chiesa, salva la Juve", si legge in taglio alto sul quotidiano in edicola venerdì 24 settembre. "Scappa Napoli", dopo la vittoria per 4-0 contro il Napoli: c'è il controsorpasso su Inter e Milan, sono 5 vittorie su 5 per Luciano Spalletti. E poi spazio al Torino, che ha pareggiato contro la Lazio per 1-1."È grande Toro", si legge.