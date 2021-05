EDICOLA TS / Marotta sveglia la Juve. Cottarelli: “Azionariato popolare per l’Inter”. Roma, daje Mou

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domani mercoledì 5 maggio con l'Inter e il ritorno in Italia di Mourinho in primo piano

Alessandro De Felice

Tuttosport apre l'edizione di mercoledì 5 maggio con in primo piano l'Inter e il ritorno di José Mourinho in Italia. La notizia clamorosa è il ritorno dello Special One in Serie A: "Roma, daje Mou!"

In prima pagina si parla anche di Inter con l'intervista esclusiva a Cottarelli: "Azionariato popolare per l'Inter". In taglio alto le parole dell'ad nerazzurro: "Marotta sveglia la Juve".