EDICOLA TS – Dove sei Dybala? Napoli-Milan, c’è Ibra in agguato

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domenica 6 marzo: si parla di Juve-Spezia e Napoli-Milan

Apre con Juventus-Spezia e Napoli-Milan l'edizione di Tuttosport di domenica 6 marzo. "Dove sei Dybala?", si chiede il quotidiano in merito all'ennesimo stop dell'argentino. "C'è Ibra in agguato", si legge sul ritorno tra i convocati dello svedese. Spazio a sci, Moto GP e tennis in taglio alto, al Torino e alla guerra in Ucraina in taglio basso invece.