EDICOLA TS / Due fondi USA per salvare l’Inter. Supergrana Lautaro

La prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport in edicola domani, sabato 24 aprile, con la situazione finanziaria dell'Inter

"Due fondi USA per salvare l'Inter". Il quotidiano Tuttosport parla della situazione finanziara dell'Inter in prima pagina: "Da Oaktree 150 milioni per la minoranza, da Bain 250 milioni di finanziamento: volata decisiva".