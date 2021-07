Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Non solo parole di incoraggiamento per Leonardo Spinazzola. Sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domattina, in taglio basso anche spazio per il mercato di Inter e Milan. I nerazzurri puntano Dumfries, come conferma anche il quotidiano torinese.