EDICOLA TS – Inter-Dybala, finta di Marotta. Monza su Dzeko

L'apertura di Tuttosport in edicola mercoledì 6 luglio è dedicata al mercato della Juventus, ma c'è spazio anche per l'Inter. "Dybala, finta di Marotta. Monza su Dzeko", si legge in prima pagina sul quotidiano sportivo. Si parla anche del mercato del Torino, oltre che di Formula 1 e tennis.