La prima pagina di Tuttosport di lunedì 8 febbraio apre con la Juventus, concentrandosi sull’imminente ritorno in campo di Paulo Dybala: “Dybala, bonus scudetto. L’argentino è tornato in gruppo e si candida per un posto tra i convocati per Juve-Inter di Coppa”. In taglio alto spazio anche per il Milan: “Ibra, la carica dei 501. Il Milan travolge il Crotone e torna in vetta”.