EDICOLA TS – Finale Champions League: due Inter per fare un City, però…

L'Inter in finale di Champions League, la Roma di Europa League e la Fiorentina di Conference: è record per le italiane

Dopo l'approdo dell'Inter in finale di Champions League, la Roma stacca il pass per la finale di Europa League e la Fiorentina di Conference. Sono tre le italiane in finale dunque, è record in Europa. Ecco la prima pagina dell'edizione di Tuttosport in edicola venerdì 19 maggio.