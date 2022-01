EDICOLA TS – Frattesi, l’Inter gioca d’anticipo: via in due per fargli spazio subito

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 19 gennaio: si parla anche del mercato dell'Inter

"C'è Joya per tutti", titola Tuttosport in edicola mercoledì 19 gennaio. Ampio spazio alla vittoria in Coppa Italia della Juventus contro la Sampdoria. Di spalla, si parla anche dell'Inter e in particolare della mossa di Marotta per un colpo a gennaio. "Frattesi, l'Inter gioca d'anticipo. Via Sensi e Vecino per fargli spazio subito", si legge.