EDICOLA TS / Il campionato è fermo, il mercato mai: Onana per l’Inter

La prima pagina del quotidiano sportivo, in edicola domani giovedì 11 novembre 2021, con il mercato dell'Inter in primo piano

"Scatenati" titola Tuttosport in prima pagina nell'edizione di giovedì 11 novembre 2021.

"Il campionato è fermo, il mercato mai" si legge sul quotidiano. "Onana per l'Inter" è il titolo per i nerazzurri, che si sono assicurati il portiere dell'Ajax in vista della prossima stagione.