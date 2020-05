La prima pagina di Tuttosport di domenica 24 maggio apre con gli ultimi aggiornamenti sull’asse di mercato tra la Juventus e il Barcellona. In taglio basso spazio anche per l’interesse dell’Inter nei confronti di Edinson Cavani: “Inter-Cavani, ingaggio da big: 15 milioni in due anni”, scrive il quotidiano.