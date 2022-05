EDICOLA TS – Vertice Inter: ciao Bastoni. Bremer e Dybala in arrivo

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 25 maggio: si parla anche delle strategie di mercato dell'Inter

Spazio anche al mercato dell'Inter sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 25 maggio. "Vertice Inter: ciao Bastoni. Bremer e Dybala in arrivo. Il difensore azzurro in Premier, via libera al granata e alla Joya (domani l'incontro). Inzaghi 2024", si legge sul quotidiano. Ecco tutta la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola.