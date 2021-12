EDICOLA TS – Inzaghi, obiettivo quota 100 per l’Inter. Juve-Icardi per 6 mesi

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 15 dicembre. E Icardi è di nuovo accostato alla Juve

"Juve-Icardi per 6 mesi". Apre così Tuttosport in edicola mercoledì 15 dicembre, con il volto dell'ex capitano dell'Inter - ora al PSG - in prima pagina. E si parla anche di Inter, in particolare della quota 100 per Inzaghi e la sua formazione. Per la difesa del Milan spunta invece il nome di Sarr dopo l'infortunio di Kjaer.