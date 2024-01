EDICOLA TS – Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese

La prima pagina di Tuttosport di lunedì 22 gennaio apre con la vittoria della Juventus sul campo del Lecce. Spazio in taglio alto per la finale della Supercoppa che andrà in scena stasera: "Inzaghi per la storia, Mazzarri prepara sorprese. Napoli-Inter assegna la Supercoppa, per il nerazzurro sarebbe la 5a".