Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola domattina spazio ai dialoghi di mercato tra Inter e Torino: “Il Toro all’Inter: Belotti non si tocca. Izzo e Nkoulou per il Ninja”. Focus anche sul futuro di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe nel mirino di Atalanta e Fiorentina.