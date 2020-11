Ennesimo duello di mercato all’orizzonte tra Inter e Juventus? Ne parla TuttoSport in prima pagina, rilanciando un’indiscrezione emersa nei giorni scorsi: “E’ Juve-Inter per Calhanoglu. Il trequartista del Milan continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno: Paratici in vantaggio su Marotta”, scrivono i colleghi. Ulteriori aggiornamenti domani mattina nella rassegna stampa di Fcinter1908.it.