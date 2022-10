EDICOLA TS – Juve, l’orgoglio. Toro, il nulla. Gasp risorpassa Spalletti

Grande spazio ai risultati degli anticipi del sabato di Serie A, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. La Juventus batte un colpo e torna a vincere nel derby col Torino: in attesa di Napoli, Inter e Milan, anche l'Atalanta vince, in casa contro il Sassuolo. Nerazzurri al momento primi in classifica.