Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ovviamente alla vittoria della Juventus sul Napoli sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Mattatore allo Stadium è stato Gatti, ancora una volta capace di regalare tre punti ad Allegri. L'Inter farà di tutto per rispondere domani sera in casa contro l'Udinese.