La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 20 gennaio apre con la sfida di stasera di Supercoppa Italiana tra la Juventus e il Napoli: “Juve rischiatutto. A Reggio Emilia con il Napoli si assegna la Supercoppa. I bianconeri devono cancellare la batosta di San Siro”. Spazio in taglio basso per la Coppa Italia: “Roma, Ko e caos: in 9 fa un cambio in più ai supplementari. Favoloso Spezia: 2-4!”.