EDICOLA TS – Juventus, Rabiot: “Il tocco di mano? In Italia si esagera sempre”

Spazio ad una lunga intervista ad Adrien Rabiot sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Il centrocampista della Juventus parla del suo futuro, aprendo alla possibilità di restare in bianconero, e torna anche sull'episodio del tocco di mano nell'azione che ha portato al gol di Kostic contro l'Inter domenica sera. "In Italia si esagera sempre", ha detto Rabiot.