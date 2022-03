EDICOLA TS – Orgoglio Inter: missione quasi impossibile contro il Liverpool

C'è spazio per la squadra di Inzaghi sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 8 marzo in vista della sfida contro il Liverpool in Champions

Alessandro Cosattini

"Orgoglio Inter". C'è spazio per la squadra di Simone Inzaghi sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 8 marzo in vista della sfida contro il Liverpool in Champions League. "Dybala, facci capire", si legge in merito all'attaccante in scadenza con la Juventus. Si parla poi del ritorno di Ibrahimovic in casa Milan verso lo scudetto e del mercato del Torino.

